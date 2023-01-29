Январь, 28 в 23:00

Российская Федерация пытается скопить силы на Запорожском направлении, чтобы оттянуть часть Сил обороны с Востока Украины, поскольку не имеет успехов на этом фронте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Относительно ситуации на южном фронте, пресс-секретарь сообщила, что она оценивается как “достаточно сложная”.

Сейчас смотрят — Это обусловлено именно тем, что линия фронта пролегает через реку Днепр, южного фронта в частности. И есть на ней другие водные препятствия, как, в частности, и Днепробугский лиман. То есть там, где враг отделен от сил обороны водной преградой: это дополнительные расстояния, усилия и осложнения разведки как расположения врага, так и результатов нашего поражения, — заявила она. В то же время Наталья Гуменюк говорит, что в Вооруженных силах это прогнозировали еще до того, как войска Российской Федерации отошли на левый берег Днепра. Россияне не имеют покоя и вынуждены постоянно маневрировать, говорит пресс-секретарь Сил обороны Юга. Именно поэтому враг концентрирует усилия на Запорожском направлении, чтобы оттянуть украинских защитников к южному фронту, пояснила она. Ситуация в Черном море По ее словам, ситуацию на Юге динамично меняется, как и количество корабельной группировки Черноморского флота. — Их (корабли, — Ред.) сейчас уже 16 в Черном море, среди которых три ракетных носителя, где два надводных и один подводный (носитель, — Ред.) и это двадцать ракет типа Калибр, которые готовы к пуску, — сообщила она. Гуменюк добавила, что на это влияет шторм, который бушует в Черном море, но он не является критическим, чтобы исключать применение ракет врагом. — Их постоянный переменный состав говорит о том, что враг все же имеет целью держать под угрозой южное побережье, а в целом — и всю Украину, потому что ракеты типа Калибр имеют характеристики и способность поражения по всей Украине, — пояснила пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Юга. При этом она заявила, что такая ситуация не обязательно говорит о том, что враг готовится к массированной ракетной атаке, но такая угроза остается. — Не обязательно, что это будет массированная ракетная атака. Напомню, что враг способен применять и одиночные удары, поскольку после предыдущего массированного ракетного удара они определенным образом довольны результатом, несмотря на то, что эффективность нашей ПВО были достаточно высокой. Тем не менее, им удалось поразить достаточное количество объектов критической инфраструктуры и повредить работу энергетической системы Украины, — сообщила Гуменюк. По словам Натальи Гуменюк, это и есть цель России — держать в страхе украинцев и быть постоянно в напряжении из-за возможного применения ракет по объектам Украины. Читайте Погода на нашей стороне: Гуменюк оценила вероятность нового ракетного удара

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