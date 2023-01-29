Січень, 28 в 23:00

Російська Федерація намагається скупчити сили на Запорізькому напрямку, щоб відтягнути частину Сил оборони зі Сходу України, оскільки не має успіхів на цьому фронті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Щодо ситуації на південному фронті, речниця повідомила, що вона оцінюється як “досить складна”.

Зараз дивляться

– Це обумовлено саме тим, що лінія фронту пролягає через річку Дніпро, південного фронту зокрема. І є на ній інші водні перешкоди, як, зокрема, і Дніпробузький лиман. Тобто там, де ворог відмежований від сил оборони водною перешкодою: це додаткові відстані, зусилля та ускладнення розвідування як розташування ворога, так і результатів нашого ураження, – заявила вона.

Водночас Наталія Гуменюк каже, що у Збройних силах це прогнозували ще до того, як війська Російської Федерації відійшли на лівий берег Дніпра.

Росіяни не мають спокою і вимушені постійно маневрувати, каже речниця Сил оборону Півдня.

Саме тому ворог концентрує зусилля на Запорізькому напрямку, щоб відтягнути українських захисників до південного фронту, пояснила вона.

Ситуація в Чорному морі

За її словами, ситуацію на Півдні динамічно змінюється, як і кількість корабельного угруповування Чорноморського флоту.

– Їх (кораблі, – Ред.) наразі вже 16 у Чорному морі, серед яких три ракетні носії, де два надводних і один підводний (носій, – Ред.) і це двадцять ракет типу Калібр, які готові до пуску, – повідомила вона.

Гуменюк додала, що на це впливає шторм, який вирує в Чорному морі, але він не є критичним, щоб виключати застосування ракет ворогом.

– Їх постійний змінний склад говорить про те, що ворог все ж таки має на меті тримати під загрозою південне узбережжя, а в цілому – і всю України, тому що ракети типу Калібр мають характеристики та здатність ураження по всій Україні, – пояснила речниця пресцентру Сил оборони Півдня.

При цьому вона заявила, що така ситуація не обов’язково говорить про те, що ворог готується до масованої ракетної атаки, але така загроза залишається.

– Не обов’язково, що це буде масована ракетна атака. Нагадаю, що ворог здатний застосовувати і поодинокі удари, оскільки після попереднього масованого ракетного удару вони певним чином задоволені результатом, попри те, що ефективність нашої ППО були досить високою. Тим не менш, їм вдалося вразити достатню кількість об’єктів критичної інфраструктури і пошкодити роботу енергетичної системи України, – повідомила Гуменюк.

За словами Наталі Гуменюк, це і є метою Росії – тримати в страху українців та бути постійно в напруженні через можливе застосування ракет по об’єктах України.