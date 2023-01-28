Январь, 28 в 11:23

Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены в результате ракетного удара, который нанесли российские войска по Константиновке Донецкой области утром 28 января.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты прицельно стреляли по жилому кварталу — повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и автомобили.

Сейчас смотрят — На месте трагедии работают спасатели и правоохранители — помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле — зло непременно будет наказано, — подчеркнул Кириленко. Накануне Россия дважды обстреляла Часов Яр Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро получили ранения. Читайте Самолет, вертолет и 800 оккупантов: потери РФ за последние сутки

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