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Факты / Україна

Трое погибших, есть раненые: РФ нанесла ракетный удар по Константиновке

Валентина Летяк, редактор ленты
Ракетний удар по Костянтинівці 28 січня

Трое гражданских погибли, по меньшей мере двое ранены в результате ракетного удара, который нанесли российские войска по Константиновке Донецкой области утром 28 января.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты прицельно стреляли по жилому кварталу — повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и автомобили.

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Ракетний удар по Костянтинівці 28 січня

— На месте трагедии работают спасатели и правоохранители — помогают людям и тщательно документируют очередное преступление российских оккупантов на нашей земле — зло непременно будет наказано, — подчеркнул Кириленко.

Накануне Россия дважды обстреляла Часов Яр Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

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