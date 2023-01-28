Самолет, вертолет и 800 оккупантов: потери РФ за последние сутки
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Потери России в войне в Украине достигли 125 510 убитыми, из которых 800 украинские военные ликвидировали за последние сутки.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 28 января.
Среди уничтоженной техники врага — семь танков, восемь артсистем, самолет, вертолет и шесть беспилотников.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 28 января 2023-го:
- личный состав — около 125 510 (+800) человек ликвидировано;
- танки — 3 189 (+7);
- боевые бронированные машины — 6 344 (+4);
- артиллерийские системы — 2 188 (+8);
- РСЗО — 453 (+1);
- средства ПВО — 221;
- самолеты — 293 (+1);
- вертолеты — 284 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 947 (+6);
- крылатые ракеты — 796;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 027 (+26);
- специальная техника — 199.
На восточном направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в 12 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
Также украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.