Январь, 28 в 8:44

Потери России в войне в Украине достигли 125 510 убитыми, из которых 800 украинские военные ликвидировали за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 28 января.

Среди уничтоженной техники врага — семь танков, восемь артсистем, самолет, вертолет и шесть беспилотников.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 28 января 2023-го:

личный состав — около 125 510 (+800) человек ликвидировано;

танки — 3 189 (+7);

боевые бронированные машины — 6 344 (+4);

артиллерийские системы — 2 188 (+8);

РСЗО — 453 (+1);

средства ПВО — 221;

самолеты — 293 (+1);

вертолеты — 284 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 947 (+6);

крылатые ракеты — 796;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 027 (+26);

специальная техника — 199.

На восточном направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в 12 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Также украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.