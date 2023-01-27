Январь, 27 в 21:22

Россия второй раз за день обстреляла Часовой Яр Донецкой области.

Об этом пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

— Снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит школа, многоквартирные и частные дома. Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны – каждый оккупант найдет смерть на нашей земле, – написал он.

Кроме того, Кириленко отметил, что о пострадавших информация в настоящее время не поступала.

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Напомним, что утром 27 января Россия ударила по Часовому Яру, в результате чего погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 338-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Павел Кириленко