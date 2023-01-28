Январь, 28 в 17:32

В Гидрометцентре опровергли информацию о том, что Киев может затопить. Соответствующие сообщения в субботу, 28 января, появились в социальных сетях и Telegram-каналах.

Синоптики подчеркивают, что на данный момент для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления.

– Наши специалисты, гидрологи, ситуацию контролируют, в случае изменения – будут выпущены соответствующие предупреждения. Следите за новостями на нашем сайте. Для справки, ситуацию о состоянии водных объектов отслеживают гидрологи, а не метеорологи. Перед тем, как писать информацию, ознакомьтесь с материалом и не запугивайте граждан, — отметили в Укргидрометцентре.

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Сегодня в сети появилась информация, что в ближайшие дни в Черниговской области будет удерживаться значительное затопление поймы. Якобы это может привести к очередному подтоплению не только в этом регионе, но и Киева.

Впрочем, в сообщении синоптиков о столице речь не шла. Отмечалось, что с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговщины будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе области. Из-за этого объявлен третий уровень опасности – красный.