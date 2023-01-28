Січень, 28 в 17:32

У Гідрометцентрі спростували інформацію про те, що Київ може затопити. Відповідні повідомлення у суботу, 28 січня, з’явилися у соціальних мережах і Telegram-каналах.

Синоптики наголошують, що наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення.

– Наші фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, в разі зміни – будуть випущені відповідні попередження. Стежте за новинами на нашому сайті. Для довідки, ситуацію про стан водних об’єктів відстежують гідрологи, а не метеорологи. Перед тим, як писати інформацію, ознайомтесь з матеріалом та не залякуйте громадян, – зауважили в Укргідрометцентрі.

Зараз дивляться Сьогодні у мережі з’явилася інформація, що найближчими днями в Чернігівській області буде утримуватися значне затоплення заплави. Нібито це може призвести до чергового підтоплення не тільки в цьому регіоні, а й Києва. Втім, у повідомленні синоптиків про столицю не йшлося. Зазначалося, що з 27 до 30 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Чернігівщини утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків низки сіл у Чернігівському районі області. Через це оголошено третій рівень небезпеки – червоний. Читайте Тепліший, ніж зазвичай: якою буде погода у лютому

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