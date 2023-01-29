Из-за атаки РФ Херсонского порта в Днепр произошла утечка нефтепродуктов в Днепр — ОВА
Из-за атаки Россией Херсонского порта 25 января повреждения получили два иностранных судна, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
– Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, принадлежащих иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Отмечается, что силами экипажа судна удалось локализовать утечку нефтепродуктов.
Напомним, что днем 29 января в Херсоне раздались взрывы. На данный момент известно о 9 пострадавших из-за российских ударов по Херсону: три человека погибли, шестеро — получили ранения разной степени тяжести.