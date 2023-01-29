Через атаку РФ Херсонського порту у Дніпро стався витік нафтопродуктів у Дніпро – ОВА

Січень, 29 в 21:30

Через атаку Росією Херсонського порту 25 січня пошкодження зазнали два іноземних судна, через що стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

– Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям. Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів.

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Нагадаємо, що вдень 29 січня у Херсоні пролунали вибухи. Наразі відомо про 9 постраждалих через російські удари по Херсону: троє людей загинули, шестеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.