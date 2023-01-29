Неможливе сьогодні, реальне завтра: Резніков про надання Україні винищувачів F-16

Січень, 29 в 16:48

На сході України тривають запеклі бої, тож Україні для успішної деокупації власних територій потрібна відповідна техніка й озброєння.

Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Йдеться про винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. Завдяки цьому озброєнню українські військові зможуть знищувати склади та командні пункти окупантів.

Зараз дивляться Читайте Скільки літаків F-16 може отримати Україна після Рамштайну – прогноз Повітряних сил Резніков висловив надію, що найближчими тижнями під час наступних переговорів з партнерами щодо винищувачів F-16 для України він отримає позитивне рішення. – Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, – Ред.) можливим завтра, – сказав Резніков, нагадавши про ППО та далекобійну артилерію.

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