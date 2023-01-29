Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Неможливе сьогодні, реальне завтра: Резніков про надання Україні винищувачів F-16

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

На сході України тривають запеклі бої, тож Україні для успішної деокупації власних територій потрібна відповідна техніка й озброєння.

Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Йдеться про винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. Завдяки цьому озброєнню українські військові зможуть знищувати склади та командні пункти окупантів.

Зараз дивляться
Читайте
Скільки літаків F-16 може отримати Україна після Рамштайну – прогноз Повітряних сил

Резніков висловив надію, що найближчими тижнями під час наступних переговорів з партнерами щодо винищувачів F-16 для України він отримає позитивне рішення.

– Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, – Ред.) можливим завтра, – сказав Резніков, нагадавши про ППО та далекобійну артилерію.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка