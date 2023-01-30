Январь, 30 в 15:49

Служба безопасности Украины разоблачила в Тернопольской области российского агента, который собирал для врага данные об энергетических объектах, в частности электроподстанциях, для дальнейших прицельных ракетных атак РФ.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, предатель работал на Федеральную службу безопасности РФ.

Он житель Кременецкого района Тернопольской области и был завербован после начала полномасштабной войны. В поле зрения российских спецслужб предатель попал из-за своих прокремлевских публикаций в соцсетях.

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Злоумышленник принимал участие в подготовке ракетных ударов РФ по электроподстанциям на Западе Украины. Агент ФСБ собирал для агрессора данные о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы.

С этой целью он объезжал местность, искал энергетические объекты и фиксировал их координаты.

– В первую очередь, его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций. Полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики, — подчеркнули в СБУ.

5 тыс. грн за измену: СБУ задержала агента РФ, готовившего ракетные удары по электроподстанциям / 3 фотографии

Российский агент связывался с представителями ФСБ через специально созданный Telegram-канал.

Сотрудники СБУ задержали предателя при попытке передать оккупантам разведданные со смартфона.

По данным Офиса генпрокурора, злоумышленник сотрудничал со спецслужбами РФ за вознаграждение. Он собирал для врага информацию о расположении и характеристиках объектов энергетической инфраструктуры как в Тернопольской, так и в соседней области.

Предатель, в частности, сфотографировал два энергетических объекта в Тернополе и переслал эти фото сотруднику российской спецслужбы.

– Правоохранители задержали его, когда мужчина забирал из тайника в оговоренном месте 5 тыс. грн вознаграждения за свои “услуги”, — уточнили в Офисе генпрокурора.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружили телефон с доказательствами деятельности в пользу РФ.

Агент ФСБ получил подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В конце прошлого года СБУ задержала коллаборанта, обесточившего Лиман (Донецкая область), чтобы обеспечить электричеством военные базы и склады войск РФ.

В то же время в Днепре были задержаны семь агентов РФ, которые передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры для нанесения ракетных ударов.