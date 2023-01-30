Служба безпеки України викрила на Тернопільщині російського агента, який збирав для ворога дані про енергетичні об’єкти, зокрема електропідстанції, для подальших прицільних ракетних атак РФ.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, зрадник працював на Федеральну службу безпеки РФ.

Він є мешканцем Кременецького району Тернопільщини і був завербований після початку повномасштабної війни. У поле зору російських спецслужб зрадник потрапив через свої прокремлівські публікації в соцмережах.

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Зловмисник брав участь у підготовці ракетних ударів РФ по електропідстанціях на Заході України. Агент ФСБ збирав для агресора дані про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їх роботи.

Для цього він об’їжджав місцевість, шукав енергетичні об’єкти та фіксував їхні координати.

– Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики, – наголосили в СБУ.

5 тис. грн за зраду: СБУ затримала агента РФ, який готував ракетні удари по електропідстанціях / 3 фотографии

Російський агент зв’язувався з представниками ФСБ через спеціально створений Telegram-канал.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час спроби передати окупантам розвіддані зі смартфона.

За даними Офісу генпрокурора, зловмисник співпрацював зі спецслужбами РФ за винагороду. Він збирав для ворога інформацію про розташування і характеристики об’єктів енергетичної інфраструктури як у Тернопільській, так і в сусідній області.

Зрадник, зокрема, сфотографував два енергетичні об’єкти в Тернополі та переслав ці фото співробітнику російської спецслужби.

– Правоохоронці затримали його, коли чоловік забирав зі схованки в обумовленому місці 5 тис. грн винагороди за свої “послуги”, – уточнили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку у зловмисника виявили телефон із доказами діяльності на користь РФ.

Агент ФСБ отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці минулого року СБУ затримала колаборанта, який знеструмив Лиман (Донецька область), щоб забезпечити електрикою військові бази та склади військ РФ.

Водночас у Дніпрі були затримані семеро агентів РФ, які передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури для завдання ракетних ударів.