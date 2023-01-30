Собирал данные о ВСУ и корректировал ракетные удары: в Харькове разоблачили агента РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, корректировавшего прицельные ракетные удары оккупантов по Харькову.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, на сотрудничество с врагом пошел безработный местный житель. Представитель РФ завербовал его в ноябре прошлого года.
Злоумышленник получил задание собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины в Харькове. С этой целью он обходил территорию города, тайно наблюдая за украинскими военными и фиксируя их локации.
Все данные российский агент отправлял оккупантам через мессенджер Telegram в виде электронных координат, а также отметок на карте.
– Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру, — подчеркнули в спецслужбе.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника вблизи объекта критической инфраструктуры Харькова. Он снова собирал данные для врага.
У задержанного нашли смартфон с доказательствами переписки с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Агенту РФ грозит до 12 лет тюрьмы
Сейчас он находится под стражей: такую меру пресечения избрал суд.
Как известно, Харьков с начала полномасштабной войны находится под постоянными обстрелами российских войск.
Накануне оккупанты снова нанесли мощные удары по областному центру из зенитных ракетных комплексов С-300. Вражеская ракета попала в жилой дом в Киевском районе Харькова, разрушив верхние этажи и крышу дома. Возник масштабный пожар.
В результате вчерашнего обстрела погибла пожилая женщина, а еще трое жителей дома получили ранения.