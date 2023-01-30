Январь, 30 в 10:44

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, корректировавшего прицельные ракетные удары оккупантов по Харькову.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, на сотрудничество с врагом пошел безработный местный житель. Представитель РФ завербовал его в ноябре прошлого года.

Злоумышленник получил задание собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины в Харькове. С этой целью он обходил территорию города, тайно наблюдая за украинскими военными и фиксируя их локации.

Сейчас смотрят Собирал данные о ВСУ и корректировал ракетные удары: в Харькове разоблачили агента РФ / 2 фотографии Все данные российский агент отправлял оккупантам через мессенджер Telegram в виде электронных координат, а также отметок на карте. – Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру, — подчеркнули в спецслужбе. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника вблизи объекта критической инфраструктуры Харькова. Он снова собирал данные для врага. У задержанного нашли смартфон с доказательствами переписки с оккупантами. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Агенту РФ грозит до 12 лет тюрьмы Сейчас он находится под стражей: такую меру пресечения избрал суд. Как известно, Харьков с начала полномасштабной войны находится под постоянными обстрелами российских войск. Накануне оккупанты снова нанесли мощные удары по областному центру из зенитных ракетных комплексов С-300. Вражеская ракета попала в жилой дом в Киевском районе Харькова, разрушив верхние этажи и крышу дома. Возник масштабный пожар. В результате вчерашнего обстрела погибла пожилая женщина, а еще трое жителей дома получили ранения.

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