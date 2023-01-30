Январь, 30 в 15:30

На Закарпатье полицейские задержали организатора схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу.

Это местный 32-летний мужчина, житель Тячевского района. Сколько уклонявшихся от мобилизации он успел нелегально отправить с территории Украины в Румынию — установит следствие. Известно, что у каждого клиента за свои услуги он брал по $6 тыс.

— По отлаженной схеме мужчины пересекали линию границы в обход официальных пунктов пропуска. Переправщик выбирал “зеленый” участок границы в пределах Тячевского района. Маршрут уклонявшихся пролегал через реку, которая и разделяет две страны, — рассказала Фактам ICTV Анна Дан, представитель Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Переправщик указывал уклоняющимся маршрут, давал каждому гидрокостюм. Потому что вода в реке сейчас ледяная.

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Он следил за движением пограничных нарядов и координировал действия своих клиентов, чтобы они не попали на глаза охранникам границы. И таким образом помогал им беспрепятственно, незаконно сбежать на территорию соседней Румынии.

— Прекратить преступную деятельность удалось в результате успешно проведенной оперативной работы сотрудников миграционной полиции, совместно со следователями и сотрудниками отдела криминального анализа ГУ Нацполиции в Закарпатской области. А также оперативников СБУ и пограничников. При силовой поддержке бойцов КОРДа оперативники задержали переправщика военнообязанных мужчин недалеко от одного из гостиничных комплексов на Тячевщине. Когда тот получал деньги от своих очередных двух заказчиков, — уточнила Анна Дан.

У задержанного изъяли $12 тыс. Личности обоих уклоняющихся установлены. Им грозит административная ответственность и штраф в размере до 8,5 тыс. грн.

Очевидно, организатор канала нелегальной переправки уклонявшихся в Европу действовал не один. Следствие устанавливает его сообщников.

Через реку в гидрокостюме: на Закарпатье мужчина незаконно переправлял уклоняющихся за границу / 3 фотографии

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

А также избрали меру пресечения — 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 120 тыс. грн. За совершенное ему грозит до девяти лет лишения свободы.