В Мариуполь продолжают прибывать мобилизованные из РФ, оккупанты готовят наступление на Угледар — советник мэра

Январь, 30 в 11:53

Во временно оккупированном Мариуполе за выходные снова возросло количество прибывших мобилизованных из РФ.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрущенко.

В частности, захватчиков стало больше в селе Белосарайская Коса и в селах к северу от Мариуполя. Ориентировочное общее количество россиян – до 4 тысяч.

Сейчас смотрят – Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке из Луганской области, к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов на месте, готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов, — говорится в сообщении. Андрущенко отмечает, что войска РФ начали накопление техники наступательного характера вокруг Мариуполя. По его словам, Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов. Источник: Петр Андрущенко Фото: Мариупольский горсовет Читайте 130-метровая очередь за “гуманитаркой”: в сети показали Мариуполь в начале лета из космоса

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