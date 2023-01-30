В Мариуполь продолжают прибывать мобилизованные из РФ, оккупанты готовят наступление на Угледар — советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе за выходные снова возросло количество прибывших мобилизованных из РФ.
Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрущенко.
В частности, захватчиков стало больше в селе Белосарайская Коса и в селах к северу от Мариуполя. Ориентировочное общее количество россиян – до 4 тысяч.
– Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага, по приписке из Луганской области, к северу от Мариуполя. По словам самих оккупантов на месте, готовят подразделения для атаки на Угледар. Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов, — говорится в сообщении.
Андрущенко отмечает, что войска РФ начали накопление техники наступательного характера вокруг Мариуполя. По его словам, Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления оккупантов.
Источник: Петр Андрущенко
Фото: Мариупольский горсовет