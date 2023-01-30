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Факти / Україна

У Маріуполь продовжують прибувати мобілізовані з РФ, окупанти готують наступ на Вугледар – радник мера

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі за вихідні знову зросла кількість прибулих мобілізованих із РФ.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрущенко.

Зокрема, загарбників побільшало у селі Білосарайська Коса та в селах на півночі від Маріуполя. Орієнтовна загальна кількість росіян – до 4 тисяч.

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– Окрім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області, на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів на місці, готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тисяч поки що живих окупантів, – йдеться в повідомленні.

Андрущенко зазначає, що війська РФ почали накопичення техніки наступального характеру навколо Маріуполя. За його словами, Вугледар звучить доволі часто, щоби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів.

Джерело: Петро Андрущенко

Фото: Маріупольська міська рада

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