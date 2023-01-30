У Маріуполь продовжують прибувати мобілізовані з РФ, окупанти готують наступ на Вугледар – радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі за вихідні знову зросла кількість прибулих мобілізованих із РФ.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрущенко.
Зокрема, загарбників побільшало у селі Білосарайська Коса та в селах на півночі від Маріуполя. Орієнтовна загальна кількість росіян – до 4 тисяч.
– Окрім того, проходить доукомплектування підрозділів ворога, за припискою з Луганської області, на півночі від Маріуполя. За словами самих окупантів на місці, готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тисяч поки що живих окупантів, – йдеться в повідомленні.
Андрущенко зазначає, що війська РФ почали накопичення техніки наступального характеру навколо Маріуполя. За його словами, Вугледар звучить доволі часто, щоби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів.
Джерело: Петро Андрущенко