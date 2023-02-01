Февраль, 01 в 14:28

Кабмин уволил руководящий состав таможни, а именно и.о. Вячеслава Демченко и его заместителей – Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Алексей Гончаренко.

— Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский, – написал депутат.

Напомним, что 1 февраля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни и ряд других изменений.

Сейчас смотрят – Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться, – написал он в Telegram. Стоит отметить, что в ноябре 2021 года Кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы эксначальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко вместо Павла Рябикина.

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