Кабмин уволил руководящий состав таможни — Гончаренко
Кабмин уволил руководящий состав таможни, а именно и.о. Вячеслава Демченко и его заместителей – Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Алексей Гончаренко.
— Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: и.о. Демченко и его замы – Щуцкий и Черкасский, – написал депутат.
Напомним, что 1 февраля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни и ряд других изменений.
– Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться, – написал он в Telegram.
Стоит отметить, что в ноябре 2021 года Кабмин назначил временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы эксначальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко вместо Павла Рябикина.