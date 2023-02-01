Лютий, 01 в 14:28

Кабмін звільнив керівний склад митниці, а саме в.о. В’ячеслава Демченка та його заступників – Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олексій Гончаренко.

– Кабмін звільнив керівний склад митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами – Щуцький та Черкаський, – написав депутат.

Нагадаємо, що 1 лютого глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці та низку інших змін.

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– Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися, – написав він у Telegram.

Варто зазначити, що у листопаді 2021 року Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної митної служби ексначальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби В’ячеслава Демченка замість Павла Рябікіна.