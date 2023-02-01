Февраль, 01 в 17:47

Военнообязанные украинцы, которые по состоянию здоровья являются ограниченно пригодными для военной службы, могут быть мобилизованы.

Об этом во время брифинга в Military Media Center заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

По его словам, призыв каснется тех, кого военно-врачебные комиссии (ВВК) признали ограниченно годными к службе.

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— Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения, — сказал Горбач.

Роман Горбач добавил, что данные граждане также могут проходить службу в учреждениях и учебных заведениях Минобороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), а также других небоевых подразделениях.

Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 года продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста могут получить повестки и быть мобилизованы на военную службу.

Источник: Military Media Center