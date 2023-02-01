Лютий, 01 в 17:47

Військовозобов’язані українці, які за станом здоров’я є обмежено придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані.

Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

За його словами, призов торкнеться тих, кого військово-лікарські комісії (ВЛК) визнали обмежено придатними до служби.

Зараз дивляться – Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба відбуватиметься не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, – сказав Горбач. Роман Горбач додав, що ці громадяни також можуть проходити службу в установах і навчальних закладах Міноборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), а також інших небойових підрозділах. Нагадаємо, в Україні з 24 лютого 2022 року продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку можуть отримати повістки та бути мобілізовані на військову службу. Читайте Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити Джерело: Military Media Center

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter