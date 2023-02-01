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Факти / Україна

Обмежено придатні за станом здоров’я можуть бути мобілізовані – Горбач

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Роман Горбач
Фото: Міноборони

Військовозобов’язані українці, які за станом здоров’я є обмежено придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані.

Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

За його словами, призов торкнеться тих, кого військово-лікарські комісії (ВЛК) визнали обмежено придатними до служби.

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– Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба відбуватиметься не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, – сказав Горбач.

Роман Горбач додав, що ці громадяни також можуть проходити службу в установах і навчальних закладах Міноборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), а також інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого 2022 року продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку можуть отримати повістки та бути мобілізовані на військову службу.

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Джерело: Military Media Center

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