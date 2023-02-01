Февраль, 01 в 0:44

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Как ожидается, пакет помощи впервые будет включать ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружения, сообщили агентству два американских чиновника.

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По данным источников агентства, о новом пакете помощи будет объявлено уже в конце этой недели. Ожидается, что новый пакет помощи будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные управляемые боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из чиновников сказал, что часть пакета на $1,725 млрд будет получена из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из существующих запасов оружия США.

Средства USAI пойдут на закупку нового оружия, наземных бомб малого диаметра (GLSDB), дальность действия которых составляет 150 км. При этом Соединенные Штаты отклонили запросы на поставку ракеты ATACMS дальностью 297 км.

Reuters указывает, что большая дальность полета снарядов GLSDB может позволить Украине поразить военные цели, которые ранее были недосягаемы, что поможет продолжить контратаки, нарушив логистическую сеть России за линией фронта.

Белый дом или другие представители официальных властей США пока не комментировали данные агентства.

Издание добавляет, что в дополнение к средствам USAI, ожидалось, что помощь на сумму более $400 млн поступит из президентских фондов сокращения, которые позволяют Джо Байдену брать средства из текущих запасов США в чрезвычайных ситуациях.

При этом, в пакет помощи могут войти автомобили с защитой от мин и засад (MRAP), а также управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS) и боеприпасы.