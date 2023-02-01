В госпитале не залеживаются: как РФ лечит раненых в Луганской области
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Российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в районе Новоивановки Луганской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
На лечении в заведении находятся около 100 российских военнослужащих.
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По данным украинской стороны, оккупанты обычно занижают степень тяжести ранения военных и не учитывают это в медицинских документах.
– После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую, – сообщают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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