Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В госпитале не залеживаются: как РФ лечит раненых в Луганской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
лікарня
Фото: Dreamstime

Российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в районе Новоивановки Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На лечении в заведении находятся около 100 российских военнослужащих.

Сейчас смотрят

По данным украинской стороны, оккупанты обычно занижают степень тяжести ранения военных и не учитывают это в медицинских документах.

– После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка