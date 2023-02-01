Российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь в районе Новоивановки Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На лечении в заведении находятся около 100 российских военнослужащих.

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По данным украинской стороны, оккупанты обычно занижают степень тяжести ранения военных и не учитывают это в медицинских документах.

– После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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