У госпіталі не залежуються: як РФ лікує поранених на Луганщині
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Російські окупанти облаштували ще один військовий госпіталь у районі Новоіванівки Луганської області.
Про це 1 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
На лікуванні в закладі перебуває близько 100 російських військовослужбовців.
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За даними української сторони, окупанти зазвичай занижують ступінь важкості поранення військових та не обліковують це в медичних документах.
– Після надання мінімальної допомоги – відправляють на передову, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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