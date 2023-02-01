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Факти / Україна

У госпіталі не залежуються: як РФ лікує поранених на Луганщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
лікарня
Фото: Dreamstime

Російські окупанти облаштували ще один військовий госпіталь у районі Новоіванівки Луганської області.

Про це 1 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На лікуванні в закладі перебуває близько 100 російських військовослужбовців.

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За даними української сторони, окупанти зазвичай занижують ступінь важкості поранення військових та не обліковують це в медичних документах.

– Після надання мінімальної допомоги – відправляють на передову, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 343-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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