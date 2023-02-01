Новый пакет военной помощи от США и еще CAESAR от Франции: что происходит на 343 сутки войны (онлайн)

Разведка Великобритании сообщила, что Россия идет штурмом на Павловку и Угледар, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмута;

США не увидели признаков нецелевого использования помощи, которая была предоставлена Украине;

Глава ГУР МО Кирилл Буданов говорит, что Крым вернется в Украину, а ядерного удара со стороны России не будет, поскольку это тактика запугивания;

Франция объявила, что направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR;

Кроме того, Вашингтон вскоре объявит о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности.