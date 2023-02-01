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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Новый пакет военной помощи от США и еще CAESAR от Франции: что происходит на 343 сутки войны (онлайн)

Новый пакет военной помощи от США и еще CAESAR от Франции: что происходит на 343 сутки войны (онлайн)

Разведка Великобритании сообщила, что Россия идет штурмом на Павловку и Угледар, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмута;

США не увидели признаков нецелевого использования помощи, которая была предоставлена Украине;

Глава ГУР МО Кирилл Буданов говорит, что Крым вернется в Украину, а ядерного удара со стороны России не будет, поскольку это тактика запугивания;

Франция объявила, что направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR;

Кроме того, Вашингтон вскоре объявит о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности.

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00:10 - 01 февраля

Польша намерена уменьшить срок военных учений украинских воинов на боевых танках Leopard 2 до пяти недель, уменьшив срок тренировок вдвое от стандартного.

Об этом заявил командир польского учебного центра Leopard, майор Мацей Банашинский в комментарии иностранным журналистам.

— Если мы интенсифицируем подготовку, увеличив количество инструкторов, оптимизируем наше время и наши выходные, мы сможем подготовить целый экипаж за пять недель, — сказал он.

По его словам, польские инструкторы планируют проводить учебные курсы для экипажей танков и водителей. В то же время Польша проводит курсы для механиков по вооружению, шасси и оборудованию, необходимых для работы Leopard.

В Польше официально не подтверждали, где именно украинские военные будут проходить обучение. Однако эксперты считают, что оно может состояться на территории села Сьвентошув, расположенного на западе Польши.

ИсточникHindustan News Hub

 

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