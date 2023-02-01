Съезд судей 12 января избрал восемь членов Высшего совета правосудия. Работа ВСП – высшего органа судейского управления – вновь стала полномочной.

Количество его членов достигло отметки 15, большинство из которых составляют судьи. Таким образом Украина выполнила одно из ключевых условий для сохранения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Членов ВСП помогает отбирать Этический совет. Факты ICTV поговорили с одним из его международных членов, бывшим генеральным прокурором Эстонии Лавли Перлинг.

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О работе Этического совета, отборе кандидатов и значимости судебной реформы для Украины читайте в интервью.

– Недавно наконец-то заработал Высший совет правосудия. Какова в этом роль Этического совета?

– Для нас как международных членов Этического совета – большая честь работать в Украине и способствовать осуществлению судебной реформы. Мы заинтересованы, чтобы Украина как наш союзник стала сильным государством. А сильное государство – это, в первую очередь, хорошо функционирующая правовая система.

Очень важно, чтобы общество внутри государства и за его пределами понимало, что это должна быть прозрачная система. Ведь от этого зависит и развитие экономики, и других сфер. Это помогло бы привлекать инвестиции.

Следовательно, то, что наконец избрали членов ВСП, и Совет теперь сможет принимать решения – большая победа. Мы очень надеемся, что новый состав Высшего совета правосудия готов прилагать все усилия в борьбе с коррупцией.

– Что вы можете сказать о новых членах ВСП, избранных съездом судей из числа рекомендованных Этическим советом?

Удалось ли избрать лучших из лучших? У представителей гражданского общества есть много нареканий на этот счет.

Будет ли этот состав Высшего совета правосудия качественно лучшим за прошлый?

– Я уверенна, что этот состав будет лучше, чем предыдущий. Во время отбора мы не шли на какие-либо компромиссы, особенно в том, что касается добропорядочности. Всей командой мы пристально изучали документы, анализировали данные, которыми располагали.

Мы также задавали много вопросов, в том числе неудобных, всем кандидатам без исключения. И только после этого принимали решения. Я верю, что у нас получилось. Совет состоит из новых людей. Такие всегда дают новые мысли, определяют перспективы.

– Расскажите о том, в чем заключается деятельность Этического совета. Какая его миссия? Как проходит процесс оценки кандидатов в члены ВСП? Как вы проверяете данные кандидатов?

– Этический совет начал свою работу 9 ноября 2021 года. Спустя некоторое время процесс запустился окончательно, и мы перешли к детальному изучению каждого кандидата на должность члена ВСП.

В нашем распоряжении оказалось много документов, разной информации. Все нужно изучить – от доходов кандидатов до источников этих доходов. После этого мы уже можем задавать вопросы.

Интервью с кандидатами – это уже вершина айсберга, завершающий этап нашего оценивания. До него всегда проходит целый процесс исследования, иногда в несколько раундов.

Делать качественно свою работу членам Этического совета помогает команда экспертов и аналитиков, и мы им благодарны за труд. Ведь они готовят для нас аналитику, предоставляют информацию о законах Украины. Это все то, с чем мы работаем и что берем за основу, принимая наши решения.

К сожалению, физически мы не находимся сейчас в Украине, но у нас постоянный диалог, мы много дискутируем, чтобы в итоге получить хороший результат.

– Что вы, например, спрашиваете кандидатов во время собеседований? Какие самые частые вопросы?

– У нас есть несколько категорий самых частых вопросов. Первая – касается законодательства Украины. Очевидно, что международные эксперты не так хорошо разбираются в украинском законодательстве. И тут, как я уже упоминала, приходят нам на помощь наши ассистенты.

Другая категория – это вопросы, относящееся к приобретению имущества.

Третья – это соответствие доходов кандидатов их образу жизни.

Мы очень хорошо понимаем, что людям свойственно допускать ошибки. Но также имеет большое значение то, как кандидаты на них реагируют. Например, что касается деклараций. Кто-то просто признает ошибки, другие не признают и оправдываются.

Очень важно, чтобы члены ВСП были сильными личностями с чистыми твердыми ценностями, которые способны принимать правильные и справедливые решения.

– Почему члены Этического совета приняли решение о закрытии открытых трансляций собеседований с кандидатами на должность члена ВСП до конца действия военного положения? Планируется ли в скором времени пересмотр этого решения?

– Закрыть собеседования – было непростым решением. Единственная и очевидная причина – военное время.

Мы понимаем, что для общества очень важно сохранять процесс отбора открытым. Но еще важнее сберечь жизни близких и имущество кандидатов. Ведь не случайно в конце февраля президент РФ Путин упомянул ВСП в своей речи.

А для нас важно, чтобы кандидаты во время интервью говорили правду, не опасаясь ничего. Когда военное время закончится, мы сделаем все интервью доступными для общественности.

– Имеют ли право кандидаты оспорить решения Этического совета? Или они окончательные?

– Да, кандидаты могут оспорить наши решения. И несколько кандидатов к такому прибегали. Другие кандидаты, понимая после интервью свою ситуацию, снимали свои кандидатуры, чтобы не получить негативное решение.

– Сейчас продолжается оценка кандидатов в члены ВСП от всеукраинской конференции прокуроров, президента Украины и съезда ученых-юристов.

Когда Этический совет обнародует их результаты? Ведь многие критикуют ее за медлительную работу.

– Этический совет уже завершил оценивание кандидатов на должность члена ВСП от всеукраинской конференции прокуроров и рекомендовал к назначению четырех кандидатов.

Также мы допустили к собеседованиям 13 кандидатов от президента Украины. Сейчас продолжается процесс оценивания. Мы надеемся, что его также удастся провести в кратчайшие сроки.

– Как вы оцениваете прогресс Украины в судебной реформе за последние годы?

– У Украины будет хорошее будущее. У государства появилась возможность создать прозрачную и честную юридическую систему. Реформы запущены и действительно работают. Сейчас я знаю и наблюдаю за людьми, которые хотят и добиваются, чтобы что-то изменить, победить коррупцию, которая так много лет не давала идти вперед и приостанавливала все процессы на пути к евроинтеграции.

Но лед тронулся. Я уверена, что Украина победит и в войне, и в борьбе с коррупцией, а также станет членом НАТО и Евросоюза.

– Что нужно нам сделать еще для того, чтобы стать правовым государством? Есть ли какой-то универсальный рецепт?

Что из международного опыта в сфере правосудия вы как бывший генпрокурор Эстонии посоветовали бы нам позаимствовать?

– Первое — это мотивация. Надо стремиться к изменениям.

– Также важно понимать, почему коррупция – это плохо и почему надо иметь другую правовую систему. Для этого нужна коммуникация между государством и людьми, а также сильные, некоррумпированные лидеры.

Я верю, что все реформы в Украине направлены на это. А что касается рецепта для достижения государством статуса правового, то нужно три главных ингредиента – качественная законодательная база, политическая воля и мотивированные исполнители.

К слову, это и есть тот лучший рецепт против коррупции.

Фото: Этический совет