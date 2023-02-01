Правительство Японии выделило $170 млн на экстренное восстановление Украины

Февраль, 01 в 16:39

Правительство Японии выделило $170 млн на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановления критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

— Безоговорочным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых нужд граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах, — сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, поддержка партнеров крайне ценна и нужна.

Сейчас смотрят Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для востановления. В начале января правительство Японии выделило $95 млн на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения. Читайте Мишель призвал ускорить переговоры о конфискации активов РФ для восстановления Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter