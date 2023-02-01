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Факты / Україна

Правительство Японии выделило $170 млн на экстренное восстановление Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
прапор Японії
Фото: Unsplash

Правительство Японии выделило $170 млн на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановления критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

— Безоговорочным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых нужд граждан.

Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах, — сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, поддержка партнеров крайне ценна и нужна.

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Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для востановления.

В начале января правительство Японии выделило $95 млн на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.

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Источник: Мининфраструктуры
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