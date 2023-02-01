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Факти / Україна

Уряд Японії виділив $170 млн на екстрену відбудову України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
прапор Японії
Фото: Unsplash

Уряд Японії виділив $170 млн на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

— Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян.

Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах, – сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, підтримка партнерів є вкрай цінною та потрібною.

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Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

На початку січня уряд Японії виділив $95 млн на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в межах партнерської угоди.

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Джерело: Мінінфраструктури
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