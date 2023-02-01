Февраль, 01 в 10:26

Евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 1 февраля

В среду, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,59 грн/€1. Он снизился на 28 копеек. Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1. Какой курс валют в банках Украины 01.02.2023: Курс валют в Приватбанке: Сейчас смотрят Валюта Покупка Продажа Евро 42,4 43,4 Доллар 39,7 40,2 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,60 43,65 Доллар 40,10 40,75 Курс валют у Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 40,95 Доллар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 43,00 43,80 Доллар 39,90 40,55 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,45 43,65 Доллар 39,90 40,45 Читайте Давление на валюту сокращается: эксперт спрогнозировал курс доллара в феврале Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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