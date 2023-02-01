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Факты / Україна

Евро резко упал в цене: курс валют в Украине на 1 февраля

Бедрак Виктория, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

В среду, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,59 грн/€1. Он снизился на 28 копеек.

Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 01.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта Покупка Продажа
Евро 42,4 43,4
Доллар 39,7 40,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,60 43,65
Доллар 40,10 40,75

Курс валют у Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,85 40,95
Доллар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 43,00 43,80
Доллар 39,90 40,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,45 43,65
Доллар 39,90 40,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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