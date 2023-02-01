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Факти / Україна

Євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 1 лютого

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

У середу, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,59 грн/€1. Він знизився на 28 копійок.

Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 01.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Євро 42,4 43,4
Долар 39,7 40,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,60 43,65
Долар 40,10 40,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,95
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 43,00 43,80
Долар 39,90 40,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 42,45 43,65
Долар 39,90 40,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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