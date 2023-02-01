Лютий, 01 в 10:26

У середу, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,59 грн/€1. Він знизився на 28 копійок.

Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 01.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

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