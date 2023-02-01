Євро різко впало у ціні: курс валют в Україні на 1 лютого
Фото: Depositphotos
У середу, 1 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,59 грн/€1. Він знизився на 28 копійок.
Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 01.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,4
|43,4
|Долар
|39,7
|40,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,60
|43,65
|Долар
|40,10
|40,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,95
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|43,00
|43,80
|Долар
|39,90
|40,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|42,45
|43,65
|Долар
|39,90
|40,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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