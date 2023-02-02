344-е сутки войны: потери армии РФ приближаются к 130 тысячам
Фото: Генштаб ВСУ
Потери армии РФ в войне против Украины за 344 дня со времени полномасштабного вторжения приближаются к 130 тыс.
По состоянию на 2 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили уже ориентировочно 129 030 оккупантов.
Только накануне украинские защитники ликвидировали 610 захватчиков.
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Потери РФ на 2 февраля 2023
- личного состава – около 129 030 (+610),
- танков ‒ 3 211 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 6 382,
- артиллерийских систем – 2 212 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 458,
- средств противовоздушной обороны ‒ 222 (+1),
- самолетов – 293,
- вертолетов – 284,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,
- крылатых ракет ‒ 796,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 064 (+3),
- специальной техники – 200.
Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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