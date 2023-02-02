Февраль, 02 в 8:11

Потери армии РФ в войне против Украины за 344 дня со времени полномасштабного вторжения приближаются к 130 тыс.

По состоянию на 2 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили уже ориентировочно 129 030 оккупантов.

Только накануне украинские защитники ликвидировали 610 захватчиков.

Сейчас смотрят Потери РФ на 2 февраля 2023 личного состава – около 129 030 (+610),

танков ‒ 3 211 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 6 382,

артиллерийских систем – 2 212 (+5),

реактивных систем залпового огня – 458,

средств противовоздушной обороны ‒ 222 (+1),

самолетов – 293,

вертолетов – 284,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,

крылатых ракет ‒ 796,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 064 (+3),

специальной техники – 200. Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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