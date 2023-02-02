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Факты / Україна

344-е сутки войны: потери армии РФ приближаются к 130 тысячам

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери армии РФ в войне против Украины за 344 дня со времени полномасштабного вторжения приближаются к 130 тыс.

По состоянию на 2 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили уже ориентировочно 129 030 оккупантов.

Только накануне украинские защитники ликвидировали 610 захватчиков.

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Потери РФ на 2 февраля 2023

  • личного состава – около 129 030 (+610),
  • танков ‒ 3 211 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 382,
  • артиллерийских систем – 2 212 (+5),
  • реактивных систем залпового огня – 458,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 222 (+1),
  • самолетов – 293,
  • вертолетов – 284,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 951,
  • крылатых ракет ‒ 796,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 064 (+3),
  • специальной техники – 200.

Полномасштабная война в Украине длится уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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