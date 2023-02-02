Оккупанты свозят технику, в течение февраля хотят захватить Угледар и Запорожье — советник мэра Мариуполя

Февраль, 02 в 10:48

Ночью оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя, они готовят новое наступление.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрущенко.

— Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и районе в направлении Волновахи, откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко сообщил, что оккупационные власти требуют от местных жителей, чтобы они оформляли российские паспорта перед тем, как получить медицинскую страховку и, соответственно, лечение. Фото: Мариупольский городской совет

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