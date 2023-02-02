Оккупанты свозят технику, в течение февраля хотят захватить Угледар и Запорожье — советник мэра Мариуполя
Ночью оккупанты завезли до 20 танков в села к северу от Мариуполя, они готовят новое наступление.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрущенко.
— Российские оккупанты, расквартировавшиеся вокруг с. Никольское и районе в направлении Волновахи, откровенно рассказывают местным (особенно после угощения водкой), что получили приказ в течение февраля взять Угледар и Запорожье, — говорится в сообщении.
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Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко сообщил, что оккупационные власти требуют от местных жителей, чтобы они оформляли российские паспорта перед тем, как получить медицинскую страховку и, соответственно, лечение.
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