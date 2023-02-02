Окупанти звозять техніку, протягом лютого хочуть захопити Вугледар та Запоріжжя – радник мера Маріуполя
Вночі окупанти завезли до 20 танків в села на північ від Маріуполя, вони готують новий наступ.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрущенко.
– Російські окупанти, що розквартирувались навколо с. Нікольске та районі в напряму Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після пригощання горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя, – йдеться в повідомленні.
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Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що окупаційна влада вимагає від місцевих жителів, щоб вони оформляли російські паспорти перед тим, як отримати медичну страховку і, відповідно, лікування.