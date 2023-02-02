Лютий, 02 в 10:48

Вночі окупанти завезли до 20 танків в села на північ від Маріуполя, вони готують новий наступ.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрущенко.

– Російські окупанти, що розквартирувались навколо с. Нікольске та районі в напряму Волновахи, відверто розповідають місцевим (особливо після пригощання горілкою), що отримали наказ протягом лютого взяти Вугледар та Запоріжжя, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що окупаційна влада вимагає від місцевих жителів, щоб вони оформляли російські паспорти перед тим, як отримати медичну страховку і, відповідно, лікування.

Фото: Маріупольська міська рада