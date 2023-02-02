Украина получит от ЕС еще 2,4 тыс. генераторов — фон дер Ляйен

Февраль, 02 в 15:54

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибыла в Киев, анонсировала предоставление Украине дополнительно 2 400 генераторов.

Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы отправляем оборудование для поддержки функционирования украинской электросети, чтобы электричество поступало, несмотря на все атаки. Это практическая помощь. И сегодня я могу объявить, что мы предоставляем 2 400 дополнительных генераторов в дополнение к предыдущим 3 тыс., уже доставленным с начала войны, — подчеркнула она.

Также, по ее словам, Евросоюз предоставит Украине 35 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн.

Сейчас смотрят В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. А завтра, 2 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, где будет обсуждаться запуск официальных переговоров о членстве нашего государства. Читайте Генераторы надежды: Европейский Союз продолжает энергетическую поддержку Украины

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