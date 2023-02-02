Украина получит от ЕС еще 2,4 тыс. генераторов — фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибыла в Киев, анонсировала предоставление Украине дополнительно 2 400 генераторов.
Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Мы отправляем оборудование для поддержки функционирования украинской электросети, чтобы электричество поступало, несмотря на все атаки. Это практическая помощь. И сегодня я могу объявить, что мы предоставляем 2 400 дополнительных генераторов в дополнение к предыдущим 3 тыс., уже доставленным с начала войны, — подчеркнула она.
Также, по ее словам, Евросоюз предоставит Украине 35 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн.
В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
А завтра, 2 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, где будет обсуждаться запуск официальных переговоров о членстве нашего государства.