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Факты / Україна

Украина получит от ЕС еще 2,4 тыс. генераторов — фон дер Ляйен

Валентина Летяк, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибыла в Киев, анонсировала предоставление Украине дополнительно 2 400 генераторов.

Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы отправляем оборудование для поддержки функционирования украинской электросети, чтобы электричество поступало, несмотря на все атаки. Это практическая помощь. И сегодня я могу объявить, что мы предоставляем 2 400 дополнительных генераторов в дополнение к предыдущим 3 тыс., уже доставленным с начала войны, — подчеркнула она.

Также, по ее словам, Евросоюз предоставит Украине 35 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн.

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В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

А завтра, 2 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, где будет обсуждаться запуск официальных переговоров о членстве нашего государства.

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Источник: Интерфакс-Украина
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