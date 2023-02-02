Україна отримає від ЄС ще 2,4 тис. генераторів – фон дер Ляєн

Лютий, 02 в 15:54

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 2 лютого прибула до Києва, анонсувала надання Україні додатково 2 400 генераторів.

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

– Ми відправляємо обладнання для підтримки функціонування української електромережі, щоб електрика надходила, попри всі атаки. Це практична допомога. І сьогодні я можу оголосити, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів на додаток до попередніх 3 тис., вже доправлених із початку війни, – наголосила вона.

Також, за її словами, Євросоюз надасть Україні 35 млн LED-ламп замість раніше анонсованих 30 млн.

Зараз дивляться У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. А завтра, 2 лютого, у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС, де обговорюватиметься запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави. Читайте Генератори надії: Європейський Союз продовжує енергетичну підтримку України

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