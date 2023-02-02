Обломки снаряда убили женщину: РФ попала в дом в Комышанах
Утром 2 февраля российские войска открыли огонь по жилому сектору поселка Камышаны Херсонской области.
Враг попал в частный дом.
– Обломки российского снаряда смертельно травмировали 44-летнюю женщину – она погибла на месте, – сообщили в Херсонской областной военной администрации.
По данным Офиса генпрокурора, в ночь на 2 февраля Вооруженные силы РФ, кроме населенных пунктов области, совершили массированный обстрел и областного центра.
Повреждены жилые дома, учебное заведение, газопровод и линии электропередачи.
Утром стало известно, что от обстрелов погибли мужчина и женщина.
По меньшей мере двое гражданских получили травмы разной степени тяжести.
Точное количество пострадавших уточняется.
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Источник: Херсонская ОВА, Офис генпрокурора
Фото: Херсонская ОВА