Февраль, 02 в 11:05

Утром 2 февраля российские войска открыли огонь по жилому сектору поселка Камышаны Херсонской области.

Враг попал в частный дом.

– Обломки российского снаряда смертельно травмировали 44-летнюю женщину – она погибла на месте, – сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По данным Офиса генпрокурора, в ночь на 2 февраля Вооруженные силы РФ, кроме населенных пунктов области, совершили массированный обстрел и областного центра.

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Повреждены жилые дома, учебное заведение, газопровод и линии электропередачи.

Утром стало известно, что от обстрелов погибли мужчина и женщина.

По меньшей мере двое гражданских получили травмы разной степени тяжести.

Точное количество пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА, Офис генпрокурора

Фото: Херсонская ОВА