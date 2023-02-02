Уламки снаряда вбили жінку: РФ поцілила в будинок у Комишанах

Лютий, 02 в 11:05

Уранці 2 лютого російські війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани Херсонської області.

Ворог влучив у приватний будинок.

– Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку – вона загинула на місці, – повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

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