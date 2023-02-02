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Факти / Україна

Уламки снаряда вбили жінку: РФ поцілила в будинок у Комишанах

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уламки снаряда вбили жінку: РФ поцілила в будинок у Комишанах

Уранці 2 лютого російські війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани Херсонської області.

Ворог влучив у приватний будинок.

– Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку – вона загинула на місці, – повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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