Уламки снаряда вбили жінку: РФ поцілила в будинок у Комишанах
Уранці 2 лютого російські війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани Херсонської області.
Ворог влучив у приватний будинок.
– Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку – вона загинула на місці, – повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.
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Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
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