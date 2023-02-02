Февраль, 02 в 15:53

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина сможет стать членом Евросоюза.

Об этом она сказала на совместном заседании Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, пишет Европейская правда.

По ее словам, движение Украины помогает не только самой Украине, но и ЕС.

Сейчас смотрят

– День, когда Украина стала кандидатом – стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС, – отметила фон дер Ляйен.

Президент ЕК также убеждена, что Еврокомиссия будет способствовать приближению Украины к вступлению, “до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит быть – перед зданием Берламонт в Брюсселе”. Это здание, где расположена Европейская комиссия, а перед ним — флаги полноправных членов Евросоюза.

3 февраля должен пройти саммит Украина-ЕС. Ключевой темой будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.

Читайте ЕС намерен принять десятый пакет санкций против РФ до 24 февраля

Источник: Европейская правда