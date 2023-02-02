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Факты / Україна

Еврокомиссия будет способствовать. Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом ЕС

Бедрак Виктория, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина сможет стать членом Евросоюза.

Об этом она сказала на совместном заседании Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, пишет Европейская правда.

По ее словам, движение Украины помогает не только самой Украине, но и ЕС.

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– День, когда Украина стала кандидатом – стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС, – отметила фон дер Ляйен.

Президент ЕК также убеждена, что Еврокомиссия будет способствовать приближению Украины к вступлению, “до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит быть – перед зданием Берламонт в Брюсселе”. Это здание, где расположена Европейская комиссия, а перед ним — флаги полноправных членов Евросоюза.

3 февраля должен пройти саммит Украина-ЕС. Ключевой темой будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.

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Источник: Европейская правда

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