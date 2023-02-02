Еврокомиссия будет способствовать. Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина сможет стать членом Евросоюза.
Об этом она сказала на совместном заседании Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, пишет Европейская правда.
По ее словам, движение Украины помогает не только самой Украине, но и ЕС.
– День, когда Украина стала кандидатом – стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС, – отметила фон дер Ляйен.
Президент ЕК также убеждена, что Еврокомиссия будет способствовать приближению Украины к вступлению, “до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит быть – перед зданием Берламонт в Брюсселе”. Это здание, где расположена Европейская комиссия, а перед ним — флаги полноправных членов Евросоюза.
3 февраля должен пройти саммит Украина-ЕС. Ключевой темой будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.
Источник: Европейская правда