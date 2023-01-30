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Факты / Україна

Расстреляли в спину российские военные. В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы

Бедрак Виктория, редактор ленты
Расстреляли в спину российские военные. В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы

Прокуроры Херсонской прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тела мирной жительницы Станиславской территориальной общины Херсонской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военный армии РФ расстрелял женщину на одной из улиц за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов. Он открыл огонь из автоматического оружия в спину местной жительницы.

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От полученных ран женщина погибла на месте. Ее похоронили односельчане в садике.

Тело гражданки направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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