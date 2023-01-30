Расстреляли в спину российские военные. В Херсонской области эксгумировали тело местной жительницы
Прокуроры Херсонской прокуратуры совместно со следователями полиции и криминалистами провели эксгумацию и осмотр тела мирной жительницы Станиславской территориальной общины Херсонской области.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военный армии РФ расстрелял женщину на одной из улиц за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов. Он открыл огонь из автоматического оружия в спину местной жительницы.
От полученных ран женщина погибла на месте. Ее похоронили односельчане в садике.
Тело гражданки направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).