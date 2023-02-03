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Факты / Україна

Решение может быть принято в любой момент: Кулеба о разрыве дипотношений с Ираном

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украина может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Ираном в любое время — все будет зависеть от поведения Тегерана.

Об этом в интервью BBC Украина сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что не знает, кто стоит за взрывами на иранских заводах, которые произошли в конце января. Глава МИД отметил, что Украина исторически ничего злого Ирану не сделала. В то же время страна начала поставлять дроны-камикадзе РФ для агрессии против Украины. Кулеба подчеркнул, что Иран пересек границу.

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— Это наш сигнал Ирану — каким бы выгодным ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им действовать, – сказал министр.

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Кулеба также добавил, что он внес на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. По его словам, этот вопрос абсолютно открыт.

– Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана, – добавил он.

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