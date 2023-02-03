Рішення може бути ухвалене в будь-який момент: Кулеба про розрив дипвідносин з Іраном

Лютий, 03 в 12:08

Україна може ухвалити рішення про розрив дипломатичних відносин з Іраном будь-коли – все залежатиме від поведінки Тегерану.

Про це в інтерв’ю ВВС Україна повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він заявив, що не знає, хто стоїть за вибухами на іранських заводах, що сталися наприкінці січня. Очільник МЗС зазначив, що Україна історично нічого злого Ірану не зробила. Натомість країна почала постачати дрони-камікадзе РФ для агресії проти України. Кулеба підкреслив, що Іран перетнув межу.

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– Це наш сигнал Ірану – яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти, – сказав міністр.

Кулеба також додав, що він вніс на розгляд президенту Володимиру Зеленському пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном. За його словами, це питання є абсолютно відкритим.