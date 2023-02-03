Українські танкісти розпочнуть тренуватися у Польщі вже за декілька днів.

Про це під час пресконференції з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим повідомив очільник Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Глави оборонних відомств, крім іншого, обговорили питання посилення спроможностей українських захисників та проведення тренувальних місій для військових ЗСУ на території Польщі.

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– Україна чекає посилення наступу росіян тому отримання важкої зброї, яка зможе захищати українських солдатів дуже важливе, і це ключове питання. Ми позбирали декларації у справі “Танкової коаліції”, але щоб (декларації, – Ред.) скоріше втілилася у життя, ми вирішили у другій половині лютого зустрітися у Брюсселі. Найважливіше зараз — це розпочати тренування українських військових на цих танках. Такі тренування розпочнуться в Польщі буквально за декілька днів, – сказав Маріуш Блащак.

Польський міністр не уточнив, про які саме танки йдеться, але, скоріш за все, це німецькі танки Leopard. Тим більше, що раніше командир польського навчального центру Leopard заявив, що Польща планує зменшити тривалість тренувань для українських військових на бойових танках Leopard 2 до п’яти тижнів.

Водночас всередині Польщі є розбіжності щодо поставок Україні американських винищувачів F-16.

Джерело: Military Media Center