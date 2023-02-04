Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, но несут потери — Генштаб
Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако несут большие потери.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российского врага в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
Вчера захватчики нанесли 20 авиационных и три ракетных удара, в частности по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.
Оккупанты более 90 раз обстреливали позиции наших войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 346-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.