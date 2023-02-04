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Факты / Україна

Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, но несут потери — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях, но несут потери — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако несут большие потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российского врага в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

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Вчера захватчики нанесли 20 авиационных и три ракетных удара, в частности по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Оккупанты более 90 раз обстреливали позиции наших войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 346-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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