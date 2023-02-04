Лютий, 04 в 18:22

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що Російська Федерація цього тижня кинула всі свої сили на спробу прорвати нашу оборону.

Про це вона розповіла, підсумовуючи усі офіційні зведення з фронту за останній тиждень.

– Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли, – написала Маляр у суботу, 4 лютого, на своєму каналі в Telegram.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що станом на вечір 3 лютого російські окупанти атакували Україну одразу на чотирьох напрямках.

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