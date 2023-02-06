Собор соберется в мае: в ПЦУ заявили о готовности перейти на новый календарь
Православная церковь Украины также может принять решение о переходе на новый стиль.
Вопрос о всеобщей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского Собора, который соберется в мае.
Об этом в Facebook сообщил представитель ПЦУ Евстратий Заря.
– До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию, — написал он.
По словам митрополита, опыт реформ в прошлом свидетельствует, что “проблемы возникают там, где реформа внедряется в одно мгновение, без подготовки и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к ее восприятию”.
Также Евстратий Зоря напомнил, что Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль, могут это сделать по соответствующей процедуре.
Сегодня стало известно, что с 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходит на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии.
Переход на новый календарь для верующих греко-католической церкви означает, что в этом году Рождество они будут праздновать 25 декабря.
Фото: ПЦУ