Февраль, 06 в 20:12

Православная церковь Украины также может принять решение о переходе на новый стиль.

Вопрос о всеобщей календарной реформе вынесен на рассмотрение Архиерейского Собора, который соберется в мае.

Об этом в Facebook сообщил представитель ПЦУ Евстратий Заря.

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– До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим общинам сохранить предыдущую календарную традицию, — написал он.

По словам митрополита, опыт реформ в прошлом свидетельствует, что “проблемы возникают там, где реформа внедряется в одно мгновение, без подготовки и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к ее восприятию”.

Также Евстратий Зоря напомнил, что Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль, могут это сделать по соответствующей процедуре.

Сегодня стало известно, что с 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходит на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии.

Переход на новый календарь для верующих греко-католической церкви означает, что в этом году Рождество они будут праздновать 25 декабря.

Фото: ПЦУ