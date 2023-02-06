Лютий, 06 в 20:12

Православна церква України також може ухвалити рішення про перехід на новий стиль.

Питання про загальну календарну реформу винесене на розгляд Архієрейського Собору, який збереться у травні.

Про це у Facebook повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря.

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– До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію, – написав він. За словами митрополита, досвід реформ у минулому свідчить, що “проблеми виникають там, де реформа впроваджується в одну мить, без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до її сприйняття”. Також Євстратій Зоря нагадав, що Синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль – можуть це зробити за відповідною процедурою.

Сьогодні стало відомо, що з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Перехід на новий календар для вірян греко-католицької церкви означає, що цього року Різдво вони святкуватимуть 25 грудня.

Фото: ПЦУ