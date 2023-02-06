Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь

Февраль, 06 в 19:00

С 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) в Украине переходит на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии.

Такое решение было принято на Архиерейском Синоде Украинской греко-католической церкви.

Об этом в эфире Живого телевидения заявил глава УГКЦ блаженнейший Святослав.

Сейчас смотрят – Начало новой календарной жизни мы хотим начать в соответствии с началом литургического года. Таким образом, мы переходим на новый стиль для неподвижных праздников 1 сентября, – сказал блаженнейший Святослав. Глава УГКЦ отметил, что для приходов, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу, по отдельному благословению епархиального епископа, останется возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года. Переход на новый календарь для верующих греко-католической церкви означает, что в этом году Рождество они будут праздновать 25 декабря. Даты празднования других церковных праздников тоже изменятся. Читайте УГКЦ хочет получить право на богослужение в Почаевской лавре, которую арендует УПЦ Источник: Живое телевидение

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