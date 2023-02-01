УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви – заключение экспертизы

Февраль, 01 в 17:50

Украинская православная церковь продолжает подчиняться Русской православной церкви.

Об этом говорится в заключении религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Экспертная группа пришла к выводу, что принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

Сейчас смотрят

Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, обладающего определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным.

— УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью. УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности, — говорится в выводах.

Также отмечается, что нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения.

– Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено, — сообщили эксперты.

Читайте В Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине

Фото: УПЦ МП