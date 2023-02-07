Февраль, 06 в 22:09

В приграничных и прифронтовых регионах Украины назначают руководителей с военным опытом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 февраля.

– Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз. О каждом таком решении буду информировать, — сказал он.

Зеленский отметил, что на должностях в местных и центральных властях будут совмещать военный опыт с конкретной управленческой работой.

Сейчас смотрят Также президент высказался по поводу ликвидации последствий энергоаварии в Одесской области. Там работают все необходимые службы. – Ремонтные работы уже дали часть необходимого результата, есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключение. Мы делаем все, чтобы дать людям электричество. Еще раз спасибо каждому и каждой, кто вовлечен в эту работу, — сказал глава государства. Читайте Бои за Бахмут и назначение глав ОВА: Зеленский снова собрал Ставку главнокомандующего

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