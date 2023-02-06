Февраль, 06 в 16:57

В понедельник, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский снова провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, участники встречи обсудили ситуацию на поле боя и потребности украинских военных.

В целом темой заседания стал ряд вопросов:

Сейчас смотрят

1. Руководство Вооруженных сил Украины и командующие войсками на разных направлениях доложили о ситуации на фронте.

– Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами, – отметили в ОПУ.

2. Представители разведки рассказали о возможных действиях РФ в ближайшее время.

3. Рассматривались кандидатуры для назначения на должности председателей областных военных администраций (ОВА) в некоторых регионах Украины.

Кроме президента, в заседании приняли участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Также присоединились члены Кабинета министров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что РФ на прошлой неделе бросила все силы на попытку прорвать оборону ВСУ и окружить Бахмут. Однако благодаря героизму наших воинов оккупанты не добились успеха.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ, Герой Украины Александр Сырский рассказал, что Бахмутский район и сам город готовились к обороне заранее. Была продумана система инженерных заграждений, которые в сочетании с природным ландшафтом превратили район возле Бахмута в настоящую крепость.