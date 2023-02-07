Лютий, 06 в 22:09

У прикордонних та прифронтових регіонах України призначають керівників із воєнним досвідом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 лютого.

– Посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати, – сказав він.

Зеленський відзначив, що на посадах у місцевій та центральній владі будуть поєднувати воєнний досвід із конкретною управлінською роботою.

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Також президент висловився щодо ліквідації наслідків енергоаварії на Одещині. Наразі там працюють усі необхідні служби.

– Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату, є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто. Станом на цей час у значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному й кожній, хто залучений до цієї роботи, – сказав глава держави.